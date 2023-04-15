Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Хызинском районе

В связи с инцидентом, произошедшим в поселке Яшма Хызинского района, гражданин Бахтияр Гусейнов, 1976 года рождения госпитализирован в подведомственную TƏBIB больницу скорой медицинской помощи Сумгайытского медицинского центра.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).
Состояние пациента, лечение которого продолжается в травматологическом отделении медицинского учреждения, оценивается как средней тяжести.
Напомним, что взрыв произошел после того, как жители города Сумгайыт Бахтияр Гусейнов (1976 г.р.) Ханкиши Гулиев (1979 г.р.) и Рашад Абилов (2006 г.р.), взяли в руки найденный в указанном районе боевую головку.
В результате инцидента Ханкиши Гулиев и Рашад Абилов погибли.