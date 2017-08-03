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    Стало известно имя убившего шестидневного ребенка в Лянкяране - ЭКСКЛЮЗИВ

    Она в качестве причины преступления указала, что в семье уже была девочка

    Лянкяран. 3 августа. REPORT.AZ/ Стало известно имя человека убившего шестидневного ребенка в Лянкяране и бросившего его в колодец.

    Как сообщает южное бюро Report, согласно информации полученной в правоохранительных органах, бабушка младенца Валия Нуруллаева в показаниях следствию призналась в том, что убила и бросила в колодец внучку.

    В показаниях следствию она указал, что вонзила иглы в тело спящего ребенка. Она также назвала причину преступления. По ее словам, в семье уже была девочка, а она хотела внука.

    "Поэтому я и убила девочку", - отметила В.Нуруллаева в своих показаниях.

    В.Нуруллаева помимо того, что является бабушкой убитого младенца, еще и приходится тетей его матери.

    Отметим, что в связи с происшествием МВД распространило официальную информацию. В сообщении говорится, что 30 июля в районе 6 часов утра житель села Даргуба Лянкяранского района Шаиг Нуриев позвонил в "Центр звонков 102" МВД и сообщил о пропаже своей 5-дневной дочери.

    В тот же день в районе 6.30 Ш.Нуриев повторно позвонив сообщил, что обнаружил тело девочки в колодце во дворе.

    Прибывшими на место происшествия сотрудниками Лянкяранского районного отделения полиции тело ребенка было извлечено из колодца .

    По факту возбуждено уголовное дело.

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