Выяснилось имя лица, убившего в Тертерском районе одного и заставившего повеситься другого человека

Стало известно имя человека, убившего в Тертерском районе одного и заставившего повеситься другого человека.

Как сообщили карабахскому центру Report в отделении полиции Тертерского района, 26 апреля было обнаружено тело повесившегося на дереве на улице Вугара Гасанова города Тертер Джавида Фаик оглу Мамедли 1994 г.р., проживавшего в квартире №6 дома 8 по улице Адалята Пашаева.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов. Для обследования тело поместили в Тертерский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

Согласно заключению экспертизы, на теле не было обнаружено следов насилия и поэтому инцидент расценили как суицид.

В результате оперативно-следственных мероприятий появились подозрения на то, что причиной смерти Дж.Мамедли стал не суицид, а убийство. Было установлено, что веревка, на которой повесился Дж.Мамедли, была подвешена слишком высоко. Также обнаружили следы, указывающие на то, что веревка была завязана поднявшимся на дерево человеком, следы пальцев которого обнаружили на коре.

По этой причине были взяты образцы кожи погибшего и направлены в Баку на обследование. Анализы подтвердили подозрения на то, что мужчина был убит. На щеке, шее и правой руке мужчины были обнаружены следы пальцев. Было установлено, что следы совпадают со следами лица, привязавшего веревку.

После оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении убийства, сосед покойного Нуру Фарман оглу Аллахвердиев 1980 г.р.

Выяснилась также причастность задержанного лица к другому убийству.

Н.Аллахвердиев признался, что в ноябре прошлого года нанес многочисленные смертельные ранения Рашаду Нариманлы в доме, где он проживал.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, расследования продолжаются.