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    Стало известно, что убивший отца в Ярдымлинском районе является студентом

    По факту ведется расследование

    Ярдымлы. 23 августа. REPORT.AZ/ Установлено, что убивший отца в Ярдымлинском районе является студентом.

    Как сообщает южное бюро Report, Гачай Надир оглу Шахверанов является студентом 3-го курса факультета организации дорожного движения Губинского государственного экономического колледжа.

    Отметим, что вчера житель районного села Алар Г.Шахверанов 1999 г.р. на почве семейного конфликта застрелил отца Надира Шахверанова из охотничьего ружья. От полученных ран Н.Шахверанов скончался в больнице.

    Факт расследуется Ярдымлинской районной прокуратурой. 

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