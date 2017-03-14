МВД: Сын народного поэта Фикрета Гожди был убит, задержаны три человека

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Стало известно, что сын секретаря Союза писателей Азербайджана, народного поэта Фикрета Годжи Ялчын Годжаев был убит.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, 11 марта в 2 часа ночи в расположенном на улице М. Джалала Насиминского района административном здании районного отдела Объединения ветеранов отечественной войны, некий Руслан ударил члена объединения, жителя Баку Я. Годжаева тупым предметом по голове. От полученной травмы Я. Годжаев скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120 (умышленное убийство) УК.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры, было установлено, что между Я. Годжаевым, жителем Сумгайыта, ранее судимым Русланом Мамедовым, жителем Сабирабадского района Эльнуром Нахмедовым и жителем Баку Парвизом Гусейновым завязался спор и Я. Годжаев был до смерти избит Э. Нахмедовым.

В ходе принятых мер все трое были задержаны.