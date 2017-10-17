Стало известно, что совершившая суицид женщина была старшим преподавателем АГПУ - ФОТО

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Учитель языковых курсов Enlightenment, труп которой был обнаружен в Баку, работала преподавателем в Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ).

Заведующий отделом прессы и информации университета Мансур Ибрагимли подтвердил Report эту информацию.

М. Ибрагимов отметил, что старший преподаватель Кафедры философии и социальных наук Факультета истории и географии АГПУ Ирада Юсиф гызы Алиева в последний раз была на работе на прошлой неделе в пятницу.

Он отметил, что труп И. Юсифовой был обнаружен в офисе языковых курсов: "Однако точной информации в связи с самоубийством или убийством учителя нет. Нет возможности связаться с ее семьей, поскольку они не отвечают на звонки".

М. Ибрагимли также отметил, что И. Алиева характеризуется как учитель с положительными качествами, дисциплинированный и социально активный. Ее труп был обнаружен с порезами сосудов. Предполагается, что 56-летняя И. Алиева совершила самоубийство.

Отметим, что инцидент произошел в офисе языковых курсов на улице Гурбана Аббасова, 63 в Сабаильском районе Баку.