Стало известно, что погибший в смертельном ДТП в Баку сержант - сын должностного лица

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Стало известно, что погибший два дня назад в смертельной автокатастрофе в Баку сержант полиции являлся сыном должностного лица.

Как сообщает Report, младший сержант полиции Эмиль Зейналлы - сын заместителя главврача Родильного дома №5 Айгюн Гасымовой.

Отметим, что 30 мая в районе 10 часов на улице А. Ягубова в Сабаильском районе житель Баку Ровшан Мамедов, управляя автомобилем марки Porsche, при повороте на автозаправочную станцию врезался в автомобиль марки Fiat-Dobla, управляемый во время несения службы сотрудником Отделения пост-патрульной службы Управления полиции Сабаильского района (РУП), младшим сержантом полиции Эмилем Зейналлы. В результате ДТП Э. Зейналлы погиб на месте происшествия, а Р. Мамедов был доставлен в больницу.

Сабаильское РУП продолжает расследование.