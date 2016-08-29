Стало известно, что пропавший без вести три года назад в Азербайджане мужчина был убит и закопан

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Установлено, что пропавший без вести в Азербайджане три года назад мужчина был убит 5 лицами и закопан.

Как сообщает Report, данную информацию распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что в результате проведенных полицией и органами прокуратуры оперативно-розыскных мероприятий в связи с пропажей без вести 16 июня 2013 года жителя Баку Эльнура Гумметова, по подозрению в совершении преступления были задержаны Фуад Мамедзаде, Эльмир Алхазов, Аббас Гумметов, Рамиль Асиров и его брат Эльнур. Удалось установить, что вышеуказанные жители Баку в мае того же года задушили Э.Гумметова, а затем закопали в поселке Гала Хазарского района.

Была проведена эксгумация тела Э.Гумметова. Причастные к убийству задержаны.