Стало известно, что мужчина, чье тело было найдено в Газахе, совершил суицид

Газах. 29 июня. REPORT.AZ/ Стало известно, что мужчина, чье тело было найдено вчера в Газахском районе на берегу реки, совершил суицид.

Как передает западное бюро Report, было установлено, что Гошкар Фикрет оглу Мамедов, тело которого обнаружил пастух на берегу реки Джогаз, покончил с собой, приняв большое количество лекарств.

По информации, работавший продавцом в строительном магазине Г. Мамедов совершил суицид из-за того, что не мог вернуть в кассу магазина деньги за большое количество товара, отданного бесплатно.

У него осталась семья.

Факт расследуется.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Газахском районе на берегу реки Джогаз обнаружено тело. Было установлено, что тело принадлежит 31-летнему Гошкару Фикрет оглу Мамедову. Тело без следов насилия было направлено на экспертизу.