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    Стало известно, что купленная в Баку квартира за 70 тыс. манатов была продана другому человеку

    По факту ведется расследование сотрудниками полиции

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку мужчина совершил мошенничество, представившись владельцем строительной компании. 

    Как сообщает Report, мужчина по имени Чингиз в офисе ЖСК Dağlar по улице Тебриза, 63, представился владельцем компании и продал жительнице Баку Эльнаре Абдуллаевой 1978 года рождения квартиру за 70 тыс. манатов. В дальнейшем выяснилось, что данная квартира продана другому человеку. 

    По факту ведется расследование сотрудниками полиции.

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