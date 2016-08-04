Стало известно, что купленная в Баку квартира за 70 тыс. манатов была продана другому человеку

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку мужчина совершил мошенничество, представившись владельцем строительной компании.

Как сообщает Report, мужчина по имени Чингиз в офисе ЖСК Dağlar по улице Тебриза, 63, представился владельцем компании и продал жительнице Баку Эльнаре Абдуллаевой 1978 года рождения квартиру за 70 тыс. манатов. В дальнейшем выяснилось, что данная квартира продана другому человеку.

По факту ведется расследование сотрудниками полиции.