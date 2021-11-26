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Стало известно число иностранных граждан в Азербайджане, задержанных за наркотики

Стало известно число иностранных граждан в Азербайджане, задержанных за наркотики 12:30
Происшествия
26 ноября 2021 г. 12:52
Стало известно число иностранных граждан в Азербайджане, задержанных за наркотики

В Азербайджане из числа привлеченных к уголовной ответственности за незаконный оборотом наркотиков за 10 месяцев текущего года иностранным гражданином является 51 человек .

Как сообщили Report в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Из них 21 - граждане Исламской Республики Иран, 11 - Грузии, 10 - России, 4 - Турции, 3 - Украины, 1 - Индии и 1 - Пакистана.

Всего у иностранных граждан изъято 1 т 343 кг и 5 004 единиц различных видов наркотических средств, психотропных веществ и 1580 единиц сильнодействующих веществ.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda narkotiklərə görə saxlanılan xarici vətəndaşların sayı açıqlanıb - SİYAHI

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