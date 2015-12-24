Стали известны причины ​суицида мужчины, содержащегося в изоляторе

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны причины самоубийства 22 декабря Манафа Пашаева, содержащегося в Бакинском следственном изоляторе №1, расположенном в Сабунчинском районе города Баку.

Как сообщает Report, М.Пашаев ранее обвинялся по статье 177.1 (кража, то есть тайное хищение чужого имущества) УК. В ходе следствия была установлена его причастность еще к 7 кражам, поэтому в его отношении выдвинуто обвинение по ст. 177.3.2 (кража, совершенная с причинением крупного ущерба). До этого у него были еще 8 судимостей. В этот раз М.Пашаеву грозило 12 лет лишения свободы, поэтому он покончил жизнь самоубийством.

Помимо этого, в СМИ появилась информация о том, что М.Пашаев содержался в одной камере с бывшим заместителем начальника Антитеррористического центра министерства национальной безопасности полковником Ильгаром Алиевым, однако было установлено, что они содержались в разных камерах.

Отметим, что у М.Пашаева до этого было 8 судимостей, на этот раз он был арестован по обвинению в краже.