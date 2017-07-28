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Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Стали известны причины попытки суицида, сбросившейся с моста девушки.

Как сообщает Report, Хашимова Ляман Ильгар гызы 1996 г.р., сбросившаяся вчера с моста на шоссе Баку-Масазыр в поселке Масазыр, была доставлена в Клинический медцентр №1 каретой скорой помощи.

Врачи сообщили о наличии у нее закрытой черепно-мозговой травмы. Во время предварительных показаний в больнице она сообщила, что была обручена несколько месяцев назад. Для встречи с женихом приехала в Баку. Причиной попытки суицида она назвали желание остаться духовно чистой.

Факт расследуется Абшеронской районной прокуратурой.