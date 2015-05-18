​Стали известны причины госпитализации отбывающего наказание бывшего министра

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Стали известны причины госпитализации содержащегося в тюрьме бывшего министра внешнеэкономических связей Ниджата Гулиева.

Как отметил в заявлении Report замначальника Главного медицинского управления министерства юстиции Ифтихар Гурбанов, Н.Гулиев переведен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы для прохождения обследования: "В его самочувствии возникли некоторые проблемы. В настоящее время Ниджат Гулиев проходит обследование. Причины недуга станут известны после того, как поставят диагноз".

Ниджат Гулиев был арестован министерством национальной безопасности (МНБ) 7 августа 2013 года. По приговору Абшеронского районного суда бывшего министра приговорили к трем годам тюремного заключения по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия. Апелляционный суд Сумгайыта оставил приговор в силе. Ниджат Гулиев содержится в исправительном учреждении №17.