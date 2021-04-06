Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ

Следственные мероприятия продолжаются

Продолжается расследование по уголовному делу в связи с незаконными действиями ряда должностных лиц упраздненного Министерства национальной безопасности Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, следствием установлено, что Шихалиев Мовлан Мамедисмаил оглу в период работы на посту начальника Главного следственного управления МНБ фальсифицировал доказательства по уголовным делам, злоупотреблял должностными полномочиями, совершая различные коррупционные преступления, требовал и получал взятки в крупном размере, угрожал и шантажировал.

Следствием также было установлено, что бывший начальник Управления военной контрразведки МНБ Ширинов Низами Талыш оглу, злоупотребляя служебными полномочиями, получал взятки, вымогал деньги путем шантажа.

Мовлану Шихалиеву и Низами Ширинову предъявлены обвинения по ст. 182.3.1, 182.3.2, 294.3, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 341.2.1 и 341.2.3 УК АР, в отношении них Бакинской военной прокуратурой избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия продолжаются.