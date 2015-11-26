​Стали известны причины ареста генералов МНБ

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Названы статьи, по которым выдвинуты обвинения в отношении бывшего начальника Главного управления по борьбе с транснациональной экономической преступностью министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Гурбанова Субахира Халиг оглу.

Как сообщает Report, в отношении Субахира Гурбанова возбуждено уголовное дело по ст. 308 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 309 (превышение должностных полномочий) и пр.

Таким образом, по распоряжению занимавшего в то время пост министра национальной безопасности Эльдара Махмудова, применив силу в отношении Салманова Забиля Шекил оглу, Субахир Гурбанов заставил его написать заявление против экс-начальника Управления комплекса Площади государственного флага Рашада Мамедова, Исфендияра Исфендиярова и Арзу Мамедовой. В заявлении отмечается о причастности Р.Мамедова к мошенничеству в крупном размере.

Кроме того, на основании распоряжения Эльдара Махмудова Субахир Гурбанов пригрозил главе ООО "Азимпорт" ("Azimport") Азеру Аскерову возбуждением в его отношении уголовного дела. Надавив на А.Аскерова, от него потребовали составить документ о том, что Р.Мамедов является неофициальным владельцем указанной строительной компании. Цель экс-министра национальной безопасности и С.Гурбанова заключалась в присвоении имущества ООО "Азимпорт". Затем сотрудники МНБ произвели в ООО незаконные обыски и взяли из компании документы и деньги. В то же время, сотрудники МНБ насильно привезли А.Аскерова в министерство, сутками оказывали на него давление и угрожали. Кроме того, министерство запретило А.Аскерову покидать страну.

Отметим, что экс-начальник Управления комплекса Площади государственного флага Рашад Мамедов был арестован 12 мая этого года. Срок вынесенного Сабаильским районным судом в его отношении решения об аресте был продлен. В отношении Р.Мамедова возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба). В настоящее время он содержится в Следственном изоляторе и месте временного содержания МНБ.

Напомним, что в распространенной вчера Генпрокуратурой информации отмечалось о задержании 21 бывшего сотрудника МНБ по обвинению по соответствующим статьям УК. В отношении 19 человек избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении одного человека - подписки о невыезде.

Еще один человек объявлен в розыск путем избрания в его отношении меры пресечения - арест.

57 человек признаны пострадавшими. Их права были нарушены в результате преступных действий сотрудников министерства национальной безопасности. Сумма нанесенного им ущерба составляет десятки миллионов манатов.

В настоящее время от различных граждан продолжают поступать новые обращения. Указанные в обращениях факты будут полностью и объективно расследованы. Принимаются необходимые меры для восстановления нарушенных прав пострадавших.

Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.