О нас

Стали известны подробности взрыва в жилом здании в Баку

Стали известны подробности взрыва в жилом здании в Баку На горячую линию МЧС "112" поступила информация о взрыве в здании общежития, расположенного по адресу: улица И. Анашкина, пос. Бакыханова, Сабунчинский район города Баку.
Происшествия
10 мая 2023 г. 03:08
Стали известны подробности взрыва в жилом здании в Баку

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о взрыве в здании общежития, расположенного по адресу: улица И. Анашкина, пос. Бакыханова, Сабунчинский район города Баку.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На территорию незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы ведомства.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на первом этаже двухэтажного здания общежития, по предварительной версии, в результате утечки бытового газа произошел взрыв без возгорания, вызвавший обрушение.

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тело одного человека, в результате инцидента еще два человека получили травмы.

Были также приняты необходимые меры безопасности на месте происшествия.

Соответствующие органы проводят расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоFHN: Sabunçudakı partlayışa səbəb qaz sızması olub

Самое важное

Отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
Отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 00:00
Стартовал Международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
ФотоСтартовал Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 16:20
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше
9 мая 2023 г. 12:28
Исполняется 78 лет со дня победы над фашизмом
Исполняется 78 лет со дня победы над фашизмом
9 мая 2023 г. 00:00
Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании по случаю 100-летия Гейдара Алиева
Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании по случаю 100-летия Гейдара Алиева
8 мая 2023 г. 22:18
Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки в Шушу
Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки в Шушу
8 мая 2023 г. 15:56
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу
8 мая 2023 г. 14:57
Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
6 мая 2023 г. 18:22
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
5 мая 2023 г. 23:46
Заложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
ФотоЗаложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
5 мая 2023 г. 23:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi