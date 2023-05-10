Стали известны подробности взрыва в жилом здании в Баку

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о взрыве в здании общежития, расположенного по адресу: улица И. Анашкина, пос. Бакыханова, Сабунчинский район города Баку.

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о взрыве в здании общежития, расположенного по адресу: улица И. Анашкина, пос. Бакыханова, Сабунчинский район города Баку.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На территорию незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы ведомства.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на первом этаже двухэтажного здания общежития, по предварительной версии, в результате утечки бытового газа произошел взрыв без возгорания, вызвавший обрушение.

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тело одного человека, в результате инцидента еще два человека получили травмы.

Были также приняты необходимые меры безопасности на месте происшествия.

Соответствующие органы проводят расследование.