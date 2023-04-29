Стали известны подробности взрыва мины в Тертере

Стали известны некоторые подробности взрыва мины, повлекшего человеческие жертвы, на территории освобожденного от оккупации села Талыш Тертерского района.

Стали известны некоторые подробности взрыва мины, повлекшего человеческие жертвы, на территории освобожденного от оккупации села Талыш Тертерского района.

Как передает карабахское бюро Report , территория, где произошел инцидент, раньше находилась на линии соприкосновения.

Дорога, по которой двигались сотрудники RPS Energy Ltd., была покрыта густой травой. На участке, где произошел инцидент, была установлена противотанковая мина. Находящийся в движении автомобиль задел одну из мин, расположенных в шахматном порядке. По предварительной версии, транспортное средство подорвалось на мине модели ТМ62-ПМ.

Напомним, что 28 апреля в результате взрыва противотанковой мины в Тертерском районе погибли сотрудники компании RPS Energy Ltd. - Сахават Гёзялов, 1981 года рождения, Надир Юсифов, 1982 года рождения, и Фарид Садиев, 1991 года рождения.

По факту в Тертерской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана.