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    Стали известны подробности вооруженного нападения на главу Исполнительной власти Гянджи - ПОДРОБНОСТИ

    Эльмар Велиев и охранник ранены

    Гянджа. 3 июля. REPORT.AZ/ Стали известны подробности вооруженного нападения на главу Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева.

    Как передает Report, cогласно информации, полученной из правоохранительных органов, в результате происшествия глава исполнительной власти и охранник получили ранения.

    Глава Исполнительной власти в тяжелом состоянии был доставлен в Центральную клиническую больницу. Но из-за тяжелого состояния он был отправлен в Баку на вертолете.

    Инцидент произошел около 20:00 вечера, на центральной площади расположенной напротив Исполнительной власти города Гянджа. Стрелок Юнис Сафаров задержан.

    По предварительным данным, он является гражданином России. В прошлом году в Гяндже этот человек напал на сотрудника охранной полиции, отобрал его оружие и скрылся с места преступления, за что был объявлен в розыск.

    Также сообщается, что некоторое время назад между главой Исполнительной власти и нападавшим возник спор и Юнис Сафаров предупреждал Эльмара Велиева что застрелит его.

    По факту Министерство внутренних дел выступит с заявлением

    ***22:33

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Сегодня на главу Исполнительной власти города Гянджа совершено вооруженное нападение.

    Как передает Report, cогласно информации, полученной из правоохранительных органов, в результате происшествия ранены глава Исполнительной власти Эльмар Велиев и охранник Гасым Ашбазов.

    Глава Исполнительной власти в тяжелом состоянии был доставлен в Центральную клиническую больницу. Совершивший вооруженное нападение Юнис Сафаров задержан.

    Сообщается, что некоторое время назад между главой Исполнительной власти и нападавшим возник спор и Юнис Сафаров предупреждал Эльмара Велиева что застрелит его.

    По факту Министерство внутренних дел выступит с заявлением.

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