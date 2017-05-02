Гянджа. 2 мая. REPORT.AZ/ Стали известны подробности убийства, произошедшего в Гяндже.

Как сообщает западное бюро Report, вечером 2-го мая местный житель Алыев Сакит Тофиг оглу 1985 г.р. был помещен в больницу скорой медицинской помощи города Гянджи с колото-резаными ранениями грудной клетки. Прооперированному врачами больному спасти жизнь не удалось, С. Алыев скончался на операционном столе.

Как сообщили западному бюро Report в генпрокуратуре, совершивший преступление житель Гянджи Мурсалов Эльшан Зираддин оглу добровольно сдался полиции. В своих показаниях Э. Мурсалов сказал, что преступление он совершил в ходе драки, возникшей на почве личной неприязни.

Прокуратура города Гянджи возбудила уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство), расследование продолжается.