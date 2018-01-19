Стали известны подробности убийства пастуха в Шамахинском районе - ОБНОВЛЕНО-2

Шамахы. 19 января. REPORT.AZ/ Стали известны подробности вооруженного инцидента в Шамахинском районе.

Как сообщает местное бюро Report, собака убитого пастуха Заура Гаджиева загрызла собаку Натига Биньятова. Увидев это Н.Биньятов взял в руки охотничье ружье, пришел в дом З.Гаджиева и застрелил его собаку. Затем между ними произошел конфликт и Н.Биньятов выстрелил в Заура из ружья 7 раз.

Н.Биньятов сбежал с места происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.

***09:50

Стало известно имя убитого во время вооруженного инцидента в Шамахинском районе.

Как сообщает местное бюро Report, в ходе инцидента в жилом массиве Аджыдяря работающий пастухом житель села Гушчу Заур Сейидага оглу Гаджиев 1980 г.р. был убит выстрелом из охотничьего ружья своим соседом Натигом Ширбала оглу Биньятовым 1996 г.р

В ходе проведенных сотрудниками Шамахинского районного отделения полиции оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления Н.Биньятов.

По факту в Шамахинской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Причины инцидента расследуются.

***08:41

В жилом массиве Аджыдяря Шамахинского района произошло убийство.

Как сообщает ширванское бюро Report, житель поселка Сабир Натиг Ширбала оглу Биньятов застрелил из ружья своего соседа пастуха.

Причиной случившегося стал спор между соседями. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию и привлечению к следствию убийцы.

По факту ведется расследование.