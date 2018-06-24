Стали известны подробности убийства девушки ее двоюродным братом в Хаджигабуле

Хаджигабул. 24 июня. REPORT.AZ/ Стали известны подробности убийства девушки ее двоюродным братом, жителем Хаджигабула.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано минувшей ночью в селе Мугань.

Таким образом, жительница села Маликзаде Равана Маликага гызы 1994 г.р. был убита своим двоюродным братом, который перерезал ей горло. Ее труп был передан в Ширванское отделение Объединения судмедэкспертизы и паталогической анатомии.

По предварительной информации, убийство произошло из-за безответной любви.

По факту ведется расследование.