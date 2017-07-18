Обнаружены тела утонувших в Куре отца и сына - ОБНОВЛЕНО

Гаджигабул. 18 июля. REPORT.AZ/ Обнаружены тела отца и сына, утонувших в реке Кура в Гаджигабуле.

Как сообщает аранское бюро Report, тело 15-летнего Фарида Бахтияр оглу Гахраманова обнаружено спасателями МЧС.

Тело передано в соответствующие органы.

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Гаджигабул. 18 июля. REPORT.AZ/ Обнаружено тело мужчины, утонувшего вместе с сыном в реке Кура в Гаджигабуле.

Как сообщает аранское бюро Report, сегодня поиски привлеченных на место происшествия спасателей-водолазов МЧС дали результаты.

Тело утонувшего в реке 43-летнего Бахтияра Агавели оглу Агавелизаде было обнаружено и извлечено из воды в 10-15 метрах от места происшествия.

Тело передано в соответствующие органы.

***15:45

Гаджигабул. 18 июля. REPORT.AZ/ Стали известны подробности смерти отца и сына, утонувших в реке Кура в Гаджигабуле.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано в части реки Кура, проходящей по территории села Талыш.

Так, 43-летний Бахтияр Агавели оглу Агавелизаде вместе с двумя сыновьями решил искупаться в реке Кура, проходящей по территории села. Отец, увидивший, что его 15-летний сын Фарид Бахтияр оглу Гахраманов тонет, попытался ему помочь. Хотя отец старался спасти сына, однако утонул вместе с ним. Другой сын сообщил информацию близким в связи с происшествием.

В настоящее время спасатели Сальянского пункта МЧС продолжают поиски тел утонувших.