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    Обнаружены тела утонувших в Куре отца и сына - ОБНОВЛЕНО

    Тела переданы в соответствующие органы

    Гаджигабул. 18 июля. REPORT.AZ/ Обнаружены тела отца и сына, утонувших в реке Кура в Гаджигабуле.

    Как сообщает аранское бюро Report, тело 15-летнего Фарида Бахтияр оглу Гахраманова обнаружено спасателями МЧС. 

    Тело передано в соответствующие органы. 

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    Гаджигабул. 18 июля. REPORT.AZ/ Обнаружено тело мужчины, утонувшего вместе с сыном в реке Кура в Гаджигабуле.

    Как сообщает аранское бюро Report, сегодня поиски привлеченных на место происшествия спасателей-водолазов МЧС дали результаты. 

    Тело утонувшего в реке 43-летнего Бахтияра Агавели оглу Агавелизаде было обнаружено и извлечено из воды в 10-15 метрах от места происшествия. 

    Тело передано в соответствующие органы.

    ***15:45

    Гаджигабул. 18 июля. REPORT.AZ/ Стали известны подробности смерти отца и сына, утонувших в реке Кура в Гаджигабуле.

    Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано в части реки Кура, проходящей по территории села Талыш.

    Так, 43-летний Бахтияр Агавели оглу Агавелизаде вместе с двумя сыновьями решил искупаться в реке Кура, проходящей по территории села. Отец, увидивший, что его 15-летний сын Фарид Бахтияр оглу Гахраманов тонет, попытался ему помочь. Хотя отец старался спасти сына, однако утонул вместе с ним. Другой сын сообщил информацию близким в связи с происшествием.

    В настоящее время спасатели Сальянского пункта МЧС продолжают поиски тел утонувших. 

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