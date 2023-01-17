Стали известны подробности смерти беременной женщины в Гёйчае

18:13

Беременная на восьмом месяце жительница Гёйчая скончалась из-за тромбоэмболии.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Чярякя Гёйчайского района.

К такому выводу пришли врачи Отдела объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Гёйчайского района Министерства здравоохранения по результатам анализа крови.

По словам близких, Ф.К., 1997 года рождения во время беременности регулярно проходила осмотры у акушера-гинеколога. Но врачи не зафиксировали у нее никаких проблем со здоровьем.

Ф.Керимова была замужем почти 3 года. Это была первая беременность женщины.