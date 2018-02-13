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    Стали известны подробности поножовщины между пастухами в Билясуваре - ПОДРОБНОСТИ

    Причиной инцидента стало проникновение стада на территорию другой фермы

    Билясувар. 13 февраля. REPORT.AZ/ Выяснились некоторые подробности поножовщины между пастухами в Билясуварском районе.

    Как сообщает аранское бюро Report, 30-летний Давуда Байрамова ударил ножом его односельчанин, житель села Алар Ярдымлинского района 17-летний Мурад Шахверанов.

    Согласно информации, стадо М.Шахверанова зашло на территорию фермы Д.Байрамова. Из-за этого Д.Байрамов избил М.Шахверанова. В ответ Шахверанов ударил обидчика ножом в спину. Раненный размещен в центральную районную больницу Билясувара, где ему сделали операцию.

    Оба сельчанина пастухи на ферме, расположенной на терриитории села Самедабад Билясуварского района.

    По факту ведется расследование. 

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