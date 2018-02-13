Стали известны подробности поножовщины между пастухами в Билясуваре - ПОДРОБНОСТИ

Билясувар. 13 февраля. REPORT.AZ/ Выяснились некоторые подробности поножовщины между пастухами в Билясуварском районе.

Как сообщает аранское бюро Report, 30-летний Давуда Байрамова ударил ножом его односельчанин, житель села Алар Ярдымлинского района 17-летний Мурад Шахверанов.

Согласно информации, стадо М.Шахверанова зашло на территорию фермы Д.Байрамова. Из-за этого Д.Байрамов избил М.Шахверанова. В ответ Шахверанов ударил обидчика ножом в спину. Раненный размещен в центральную районную больницу Билясувара, где ему сделали операцию.

Оба сельчанина пастухи на ферме, расположенной на терриитории села Самедабад Билясуварского района.

По факту ведется расследование.