Стали известны подробности перестрелки в Масаллы

Масаллы. 24 марта. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе мужчина, получивший прошлой ночью несколько пулевых ранений, был переведен в реанимационное отделение Центральной районной больницы.

Как сообщает южное бюро Report, хирургическая операция жителя села Гизлавар Масаллинского района Агадину Нуру оглы Агаеву 1953 года рождения продолжалась около семи часов, в результате чего из его тела были удалены четыре пули. Состояние А.Агаева, помещенного в реанимационное отделение больницы, остается тяжелым.

Между тем стали известны некоторые детали инцидента. Согласно информации Report, инцидент произошел вблизи сельского кладбища. Три человека на автомобиле марки Mercedes перекрыли путь А.Агаеву. Одним из них является житель города Масаллы Заур, мать которого из села Гизлавар. Люди в машине открыли по А.Агаеву стрельбу, после чего уехали. Сообщается, что мотив инцидента на самом деле связан не с А.Агаевымы, а с его сыном. По отцу был открыт огонь, потому что он не сказал о местонахождении своего сына.

Пока нет задержанных в связи с инцидентом. Расследование продолжается.