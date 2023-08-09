Стали известны подробности об инциденте с утоплением двух человек в Лянкяране

Утонувшими вчера в море на территории села Сутамурдов Лянкяранского района оказались Рамин Тахир оглу Мамедзаде, 2001 года рождения, и Айсу Рафиг гызы Гахраманзаде, 2008 года рождения.
Как сообщает южное бюро
Зейнаб и Айсу были двоюродными сестрами. Увидев, что девушки тонут, Рамин бросился им на помощь, и сумел спасти Зейнаб. Но вторая попытка не удалась, и он утонул, спасая Айсу.
Отметим, вчера в том же районе 5 человек столкнулись с угрозой утопления, двое из них погибли, троих удалось спасти.
По факту в районной прокуратуре ведется расследование.