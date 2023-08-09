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Стали известны подробности об инциденте с утоплением двух человек в Лянкяране

Стали известны подробности об инциденте с утоплением двух человек в Лянкяране Утонувшими вчера в море на территории села Сутамурдов Лянкяранского района оказались Рамин Тахир оглу Мамедзаде, 2001 года рождения, и Айсу Рафиг гызы Гахраманзаде, 2008 года рождения.
Происшествия
9 августа 2023 г. 08:57
Стали известны подробности об инциденте с утоплением двух человек в Лянкяране

Утонувшими вчера в море на территории села Сутамурдов Лянкяранского района оказались Рамин Тахир оглу Мамедзаде, 2001 года рождения, и Айсу Рафиг гызы Гахраманзаде, 2008 года рождения.

Как сообщает южное бюро Report, спасатели МЧС извлекли из воды тонувшую Зейнаб Рамин гызы Алиеву, 2003 года рождения, она была госпитализирована в Лянкяранскую районную центральную больницу.

Зейнаб и Айсу были двоюродными сестрами. Увидев, что девушки тонут, Рамин бросился им на помощь, и сумел спасти Зейнаб. Но вторая попытка не удалась, и он утонул, спасая Айсу.

Отметим, вчера в том же районе 5 человек столкнулись с угрозой утопления, двое из них погибли, троих удалось спасти.

По факту в районной прокуратуре ведется расследование.

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