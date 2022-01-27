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Стали известны подробности кражи оборудования из компании "Bahar Energy"

Стали известны подробности кражи оборудования из компании "Bahar Energy" В Управление полиции на водном транспорте поступила информация о краже электропроводки, обеспечивающей электроэнергией принадлежащее операционной компании "Bahar Energy" гидравлическое оборудование, и о поломке оборудования предприятия, расположенного на
Происшествия
27 января 2022 г. 15:43
Стали известны подробности кражи оборудования из компании Bahar Energy

В Управление полиции на водном транспорте поступила информация о краже электропроводки, обеспечивающей электроэнергией принадлежащее операционной компании "Bahar Energy" гидравлическое оборудование, и о поломке оборудования предприятия, расположенного на территории острова Кум.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), оперативно-следственная группа незамедлительно провела осмотр территории.

В результате розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в совершении преступления жителей столицы - Халила Гасанова, ранее судимого Сайяра Магеррамова и Гасангулу Гулиева.

В ходе расследования было установлено, что задержанные вышли в море на лодке для ловли рыбы, при этом у них не было разрешения на вылов рыбы. В ходе осмотра лодки были обнаружены вовсе не рыболовные сети, а оборудование для резки металла, и также украденная электропроводка и другие конструкции.

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