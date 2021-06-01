О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стали известны подробности избиения азербайджанцев в Киеве - ЭКСКЛЮЗИВ

Стали известны подробности избиения азербайджанцев в Киеве - ЭКСКЛЮЗИВ Стали известны подробности нападения на азербайджанцев 29 мая в столице Украины Киеве.
Происшествия
1 июня 2021 г. 20:15
Стали известны подробности избиения азербайджанцев в Киеве - ЭКСКЛЮЗИВ

Стали известны подробности нападения на азербайджанцев 29 мая в столице Украины Киеве.

По данным восточноевропейского бюро Report, в ходе инцидента были избиты 5 азербайджанцев.

Это братья Алверди и Фикрет Мамедовы, занимавшиеся мелкой торговлей в палатке по адресу Алматинский, 54 в Днепровском районе Киева, и их односельчане Хазар Джаббаров, Эльман Мансимов и Садай Джаббаров.

Ранения азербайджанцам нанесли сотрудники Киевской областной полиции в гражданской одежде. Причиной происшествия стал побег 28 мая признанного виновным по нескольким статьям азербайджанца Афсара Мамедова (1973 г.р.) во время перерыва судебного заседания из Ирпенского городского суда. Афсар был дядей братьев Мамедовых и поддерживал с ними связь после побега.

Сотрудники полиции в гражданской одежде сообщили, что имеют информацию о том, что А.Мамедов после побега связался с родственниками и приехал на их рабочее место. Затем от них потребовали указать местонахождение Афсара. После отказа родственников полицейские применили в отношении них силу и нанесли увечья.

В настоящее время посольство Азербайджана в Украине взяло ситуацию под контроль и обратилось в Генеральную прокуратуру Республики для принятия мер в связи с инцидентом.

Юрист азербайджанской диаспоры в Украине встретился в больнице с пострадавшими азербайджанцами и в письменной форме передал их обращение в Государственное бюро расследований Украины. Представитель МВД Азербайджана в посольстве Украины и глава диаспоры посетили пострадавших азербайджанцев в больнице. Инцидент находится под контролем.

Отметим, что А.Мамедов был накануне задержан и передан следствию.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Details of beating of Azerbaijanis in Kyiv revealed - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке Kiyevdə azərbaycanlıların döyülməsinin təfərrüatı məlum olub - EKSKLÜZİV

Другие новости из категории

В отношении обвиняемого в убийстве жены судьи избрана мера пресечения в виде ареста
В отношении обвиняемого в убийстве жены судьи избрана мера пресечения в виде ареста
1 июня 2021 г. 19:20
Экс-замминистра обвиняется в получении взятки в размере 1,8 млн манатов
Экс-замминистра обвиняется в получении взятки в размере 1,8 млн манатов
1 июня 2021 г. 17:12
Председатель Верховного суда Азербайджана встретился с турецким коллегой
ФотоПредседатель Верховного суда Азербайджана встретился с турецким коллегой
1 июня 2021 г. 16:11
В Баку девушка пыталась спрыгнуть с многоэтажки - ВИДЕО
В Баку девушка пыталась спрыгнуть с многоэтажки - ВИДЕО
1 июня 2021 г. 16:11
В Ходжавенде обнаружено брошенное армянами оружие
В Ходжавенде обнаружено брошенное армянами оружие
1 июня 2021 г. 14:59
В Кюрдамире задержан мужчина, пытавшийся убить знакомого
В Кюрдамире задержан мужчина, пытавшийся убить знакомого
1 июня 2021 г. 10:11
В Баку два брата получили тяжелое ранение в ДТП
В Баку два брата получили тяжелое ранение в ДТП
1 июня 2021 г. 02:53
Судебно-правовой совет вынес решение в отношении судьи, обвиняемого в убийстве жены
Судебно-правовой совет вынес решение в отношении судьи, обвиняемого в убийстве жены
31 мая 2021 г. 20:59
ГДП: Ношение медмасок в общественном транспорте обязательно
ГДП: Ношение медмасок в общественном транспорте обязательно
31 мая 2021 г. 16:34
Азербайджан передал Молдове находящегося в международном розыске
Азербайджан передал Молдове находящегося в международном розыске
31 мая 2021 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi