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Стали известны подробности исчезновения гражданина Азербайджана в Иране

Стали известны подробности исчезновения гражданина Азербайджана в Иране Гражданин Азербайджана Фарид Сафарли 1997 года рождения, проживающий в Германии, пропал без вести в Иране.
Происшествия
9 марта 2023 г. 15:32
Стали известны подробности исчезновения гражданина Азербайджана в Иране

Гражданин Азербайджана Фарид Сафарли (1997 г.р.), проживающий в Германии, пропал без вести в Иране.

Об этом Report сообщила его мать Диляра Аскерова.

По словам матери Фарида, 20 февраля он уехал из Германии под видом двухнедельной поездки в Стамбул: "Хотя его друзья с самого начала знали, что он собирается в Иран, мне он об этом ничего не сказал. Мы общались по телефону каждый день, но я не знала, что он был в это время в Иране. В Йенском университете, где учился мой сын, проходила стажировку иранский врач, которая затем вернулась к себе на родину. Якобы он должен был встретиться с этой девушкой в Стамбуле. Мой сын уехал в Стамбул, но она не приехала. И тогда 20-го числа он отправился в Иран за девушкой".

“3 марта он позвонил своим друзьям и попросил купить обратный билет, так как его карта там не работала. Они купили билет Тегеран-Стамбул - Берлин на ночной рейс с 5 на 6 марта. Однако мой сын не вылетал из Ирана. С вечера 3 марта его телефон отключен. Его нет ни в одной социальной сети ", - добавила Аскерова.

В связи с инцидентом мать Фарида Сафарли официально обратилась в посольство Азербайджана в Германии и Министерство иностранных дел, однако никаких вестей о ее сыне нет.

На вопрос, может ли исчезновение Фарида Сафарли быть связано с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране, Диляра Аскерова ответила, что это тоже возможно: "Но в целом Фарид не увлекался политикой, и не делал никаких антииранских публикаций".

Министерство иностранных дел Азербайджана в ответ на запрос Report заявило, что вопрос расследуется, будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на английском языке Details emerge of disappearance of Azerbaijani citizen in Iran
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşının İranda itkin düşməsi ilə bağlı təfərrüat açıqlanıb, XİN araşdırmalara başlayıb

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