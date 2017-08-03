Стали известны новые детали убийства шестидневного ребенка в Лянкяране - ПОДРОБНОСТИ

Лянкяран. 3 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяране бабушка убившая свою шестидневную внучку дала показания следствию.

Как сообщает южное бюро Report, за несколько часов до происшествия женщины проводили ритуал именин.

В ходе ритуала вокруг младенца были выложены булавки и иглы. Согласно поверьям, это делается для того, чтобы "джинны" не приблизились к ребенку. Кроме того, в тот же вечер для того, чтобы "уберечь ребенка от джинна" рядом с ним должен оставаться один взрослый. Рядом с шестидневной Мелек Нуруллаевой в ту ночь осталась бабушка и мать. На рассвете мать покормила младенца и положила в кровать. Инцидент произошел после этого примерно в районе 4-6 часов утра. Бабушка А.Нуруллаева вонзила иглы и булавки в тело ребенка. По ее словам, она подумала, что сможет убедить окружающих в том, что это проделки "джиннов".

"Я не хотела вторую внучку, хотела чтобы у моего сына был мальчик. Я подумала, что все поверят в убийство младенца джиннами. Потом передумала. Подумала вдруг мне не поверят. Поэтому я взяла младенца и бросила в колодец,", - сообщила в показаниях следствию А.Нуруллаева.

Отметим, что в связи с происшествием МВД 31 июля распространило официальную информацию. В сообщении говорится, что 30 июля в районе 6 часов утра житель села Даргуба Лянкяранского района Шаиг Нуриев позвонил в "Центр звонков 102" МВД и сообщил о пропаже своей 5-дневной дочери.

В тот же день в районе 6.30 Ш.Нуриев повторно позвонив сообщил, что обнаружил тело девочки в колодце во дворе.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками Лянкяранского районного отделения полиции тело ребенка было извлечено из колодца .

По факту возбуждено уголовное дело.