Стали известны некоторые подробности в связи с пожаром в общежитии в Сумгайыте

В общежитии, где произошел пожар, проживают 11 семей, 7 из них из Губадлинского, две семьи из Джебраильского и две из Лачинского районов.
Об этом Report рассказал житель и свидетель происшествия Сакит Гусейнов.
Он отметил, что свет в здании погас вчера вечером около 22:00. Через несколько минут послышался взрыв. После этого начался пожар.
С.Гусейнов проинформировал об этом соответствующие ведомства. В связи с полученной информацией на место немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Сумгайытского регионального центра, а также сотрудники полиции.
Пожар был потушен около часа ночи. Во время инцидента несколько человек отравились дымом.