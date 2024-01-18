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Стали известны некоторые подробности в связи с пожаром в общежитии в Сумгайыте

Стали известны некоторые подробности в связи с пожаром в общежитии в Сумгайыте В общежитии, где произошел пожар, проживают 11 семей, 7 из них из Губадлинского, две семьи из Джебраильского и две из Лачинского районов.
Происшествия
18 января 2024 г. 01:37
Стали известны некоторые подробности в связи с пожаром в общежитии в Сумгайыте

В общежитии, где произошел пожар, проживают 11 семей, 7 из них из Губадлинского, две семьи из Джебраильского и две из Лачинского районов.

Об этом Report рассказал житель и свидетель происшествия Сакит Гусейнов.

Он отметил, что свет в здании погас вчера вечером около 22:00. Через несколько минут послышался взрыв. После этого начался пожар.

С.Гусейнов проинформировал об этом соответствующие ведомства. В связи с полученной информацией на место немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Сумгайытского регионального центра, а также сотрудники полиции.

Пожар был потушен около часа ночи. Во время инцидента несколько человек отравились дымом.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda yataqxanada baş verən yanğının bəzi təfərrüatları məlum olub

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