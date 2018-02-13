Стали известны некоторые подробности убийства одиннадцатиклассника в Гяндже

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые подробности убийства одиннадцатиклассника.

Как передает Западное бюро Report, убийство совершил ученик 10-го класс русского отделения Гянджинской школы № 39 семнадцатилетний Тагиев Турал Исмаил оглы.

Директор упомянутой школы Низами Рзаев сказал Report, что ученик в тот день не был на занятиях:

«Он сегодня не пришел на занятия. Когда преподаватель осведомил об этом его родителей, они сказали, что их сын занимается любительским футболом и, наверное, пошел на тренировку. Они также сказали, что потом узнали о совершенном им убийстве».

Убитым был 17-летний житель города Гянджи ученик 11 А класса азербайджанского отделения средней школы № 42 Багиров Эльнур Гасан оглы.

Директор школы Наида Искандерова сообщила Report, что Э.Багиров последние 5 дней не посещал занятия в школе:

«Его посещаемость занятий была низкой. Как и каждый день, классный педагог позвонила к ним домой, но на звонок никто не ответил. Днем к нам в школу позвонили из больницы и сообщили, что ваш ученик Эльнур Багиров умер от удара ножом. Мы тоже не знаем что стало причиной совершения данного убийства. Его одноклассники не слышали, что у него были проблемы с кем-то. Мы, как и все, ждем результаты расследования правоохранительных органов, чтобы узнать причину».

Директор отметила, что их в семье было два брата и что материальное положение их семьи было низким. По словам Н.Искандеровой, Эьнур Багиров перешел в их школу с 9-го класса. За это время у него не возникали споры с кем-либо.

На данный момент по факту в городской прокуратуре города Гянджи возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ведется расследование.