Стали известны некоторые подробности попытки суицида Александра Лапшина

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые подробности попытки суицида находящегося в тюремном заключении в Азербайджане блогера Александра Лапшина.

Как удалось выяснить Report, А. Лапшин пытался повеситься в камере, где содержался.

В результате усилий сотрудников Пенитенциарной службы попытка самоубийства была предотвращена. Он незамедлительно был доставлен в Центральную клиническую больницу.

Сообщается, что в настоящее время А. Лапшин чувствует себя нормально.

Отметим, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании Александра Лапшина.

Напомним, что А. Лапшин, имеющий гражданство различных стран, ранее был привлечен по уголовному делу в качестве подозреваемого в связи с нарушением государственных границ Азербайджана и незаконным посещением оккупированных земель, публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики. В связи с объявлением в международный розыск он был задержан правоохранительными органами Беларуси в Минске 15 декабря 2016 года, а 7 февраля 2017 года экстрадирован в Азербайджанскую Республику.

20 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу А. Лапшина. Согласно судебному приговору, А. Лапшин получил оправдание по ст. 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) Уголовного кодекса. Отмечается, что выдвинутое по данной статье обвинение не было доказано во время судебного следствия. В приговоре говорится, что публичные призывы, сделанные А. Лапшиным против государства, являются плодом его воображения и сказанное им – предположение.

При этом суд признал А. Лапшина виновным по ст. 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса и приговорил к 3 годам лишения свободы.