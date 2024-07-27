Стали известны некоторые подробности гибели сотрудника МЧС в Билясуварском районе.
Как передает муганское бюро
Ф.Гулуев, получивший тяжелую травму головы, госпитализирован в Билясуварскую центральную районную больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
Расследование по факту продолжается.
В селе Самедабад Билясуварского района произошел несчастный случай.
Как передает муганское бюро Report, сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) - житель поселка Сураханы города Баку Фовзи Гулуев (1976 г.р.) - упал с высоты. В результате мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму.
Пострадавший госпитализирован в Билясуварскую центральную районную больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
По данному факту ведется расследование.