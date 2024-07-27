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Стали известны некоторые подробности гибели сотрудника МЧС в Билясуварском районе

Стали известны некоторые подробности гибели сотрудника МЧС в Билясуварском районе Стали известны некоторые подробности гибели сотрудника МЧС в Билясуварском районе.
Происшествия
27 июля 2024 г. 20:40
Стали известны некоторые подробности гибели сотрудника МЧС в Билясуварском районе

Стали известны некоторые подробности гибели сотрудника МЧС в Билясуварском районе.

Как передает муганское бюро Report, инцидент был зафиксирован в холодильной камере, расположенной в селе Аразбари. Так, Житель поселка Сураханы города Баку Фовзи Гулуев (1976 г.р.), упал с высоты во время выполнения своих служебных обязанностей на вышеуказанном объекте.

Ф.Гулуев, получивший тяжелую травму головы, госпитализирован в Билясуварскую центральную районную больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Расследование по факту продолжается.

19:00

В селе Самедабад Билясуварского района произошел несчастный случай.

Как передает муганское бюро Report, сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) - житель поселка Сураханы города Баку Фовзи Гулуев (1976 г.р.) - упал с высоты. В результате мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму.

Пострадавший госпитализирован в Билясуварскую центральную районную больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

По данному факту ведется расследование.

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