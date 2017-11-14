Стали известны некоторые детали суицида 22-летней девушки в Шемкире - ОБНОВЛЕНО

Шемкир. 14 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые детали суицида в Шемкире.
Как сообщает западное бюро Report, покончившая с собой в поселке Кюр 22-летняя Айсель Ровшан гызы Тагиева является уроженкой Гянджи.
Вместе со вторым мужем она жила в поселке на съемной квартире.
Согласно информации, супруг А.Тагиевой также был ранее женат. От второго брака у Айсель был 3-летний сын. При совершении суицида в доме никого не было. Ее тело было обнаружено в ванной комнате. Причина самоубийства пока неизвестна.
По факту в Шемкирской районной прокуратуре ведется расследование.
***17:40
Шемкир. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Шемкирском районе 22-летняя девушка совершила суицид.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Кюр.
Так, жительница поселка Айсель Ровшан гызы Тагиева 1995 г.р. совершила суицид, повесившись в доме, в котором проживала.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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