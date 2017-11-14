Стали известны некоторые детали суицида 22-летней девушки в Шемкире - ОБНОВЛЕНО

Шемкир. 14 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые детали суицида в Шемкире.

Как сообщает западное бюро Report, покончившая с собой в поселке Кюр 22-летняя Айсель Ровшан гызы Тагиева является уроженкой Гянджи.

Вместе со вторым мужем она жила в поселке на съемной квартире.

Согласно информации, супруг А.Тагиевой также был ранее женат. От второго брака у Айсель был 3-летний сын. При совершении суицида в доме никого не было. Ее тело было обнаружено в ванной комнате. Причина самоубийства пока неизвестна.

По факту в Шемкирской районной прокуратуре ведется расследование.

***17:40

Шемкир. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Шемкирском районе 22-летняя девушка совершила суицид.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Кюр.

Так, жительница поселка Айсель Ровшан гызы Тагиева 1995 г.р. совершила суицид, повесившись в доме, в котором проживала.

По факту ведется расследование.