Стали известны личности жертв смертельного ДТП в регионе Азербайджана - ОБНОВЛЕНО - 2

Стала известна личность второй жертвы ДТП в Билясуварском районе Азербайджана.

Как передаёт аранское бюро Report, в результате ДТП умер Фараджов Фараджага Мири оглу 1948-го года рождения.

Умер также водитель автомобиля марки Hyundai, житель Джалилабадского района 1972-го года рождения Мамедов Мамед Векил оглу.

Отметим, что авария произошла на 90-м километре новой автомагистрали Алят-Астара, на территории Билясуварского района

По факту ведётся расследование.

*** 10:13

Стала известна личность одного из погибших в автомобильной аварии в Билясуварском районе Азербайджана.

Как передаёт аранское бюро Report, в результате ДТП умер водитель автомобиля марки Hyundai, житель Джалилабадского района 1972-го года рождения Мамедов Мамед Векил оглу.

Отметим, что авария произошла на 90-м километре новой автомагистрали Алят-Астара, на территории Билясуварского района

По факту ведётся расследование.

*** 09:58

В Билясуварском районе Азербайджана произошла дорожная авария, в результате которой погибли 2 человека.

Как передаёт аранское бюро Report, ДТП произошло на 90-м километре новой автомагистрали Алят-Астара, на территории Билясуварского района.

Легковой автомобиль марки Hyundai вышел из-под управления и съехал с дороги. В результате аварии погибли 2 человека. Оба трупа были доставлены в Сальянский морг. В данный момент уточняются личности погибших.

По факту ведётся расследование.