Стали известны личности жертв ДТП в регионе Азербайджана - ОБНОВЛЕНО - 2

Стали известны личности погибших в результате тяжёлого дорожно-транспортного происшествия в Исмаиллинском районе Азербайджана.

Как передаёт ширванское бюро Report, автомобиль марки BMW сошёл с дороги, соединяющей посёлок Лагич Исмаиллинского района и село Демирчи Шамахинского района, в результате чего житель села Падар Огузского района 1979 года рождения Керимов Кянан Сяййях оглу, житель города Хырдалан Абшеронского района 1986 года рождения Алиев Иса Ровшан оглу и житель посёлка Масазыр 1983 года рождения Аллахвердиев Рамин Ягуб оглу погибли на месте аварии.

По факту отделением полиции Исмаиллинского района ведётся расследование.

*** 12:12

В Имаиллинском районе Азербайджана произошла тяжёлая дорожная авария.

Как передаёт ширванское бюро Report, инцидент произошёл на пятом километре дороги Исмаиллы-Лагич-Демирчи, на территории села Ахан.

Движущийся из Лагича в направлении Шамахы водитель автомобиля BMW потерял управление транспортным средством, в результате чего машина съехала с дороги.

В аварии погибло три человека. Ещё один человек с тяжёлыми травмами был доставлен в Шамахинскую центральную районную больницу.

По факту ведётся расследование.

*** 02:07

Автомобиль перевернулся в Исмаиллинском районе, двое человек погибли, один пострадал, передает Report со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС извлекли из машины тела погибшего водителя и пассажира, а также пострадавшего пассажира, которые отправили в соответствующие структуры.