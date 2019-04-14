Стали известны личности жертв ДТП в регионе Азербайджана - ОБНОВЛЕНО - 2

Стали известны личности погибших в результате тяжёлого дорожно-транспортного происшествия в Исмаиллинском районе Азербайджана.
Как передаёт ширванское бюро Report, автомобиль марки BMW сошёл с дороги, соединяющей посёлок Лагич Исмаиллинского района и село Демирчи Шамахинского района, в результате чего житель села Падар Огузского района 1979 года рождения Керимов Кянан Сяййях оглу, житель города Хырдалан Абшеронского района 1986 года рождения Алиев Иса Ровшан оглу и житель посёлка Масазыр 1983 года рождения Аллахвердиев Рамин Ягуб оглу погибли на месте аварии.
По факту отделением полиции Исмаиллинского района ведётся расследование.
*** 12:12
В Имаиллинском районе Азербайджана произошла тяжёлая дорожная авария.
Как передаёт ширванское бюро Report, инцидент произошёл на пятом километре дороги Исмаиллы-Лагич-Демирчи, на территории села Ахан.
Движущийся из Лагича в направлении Шамахы водитель автомобиля BMW потерял управление транспортным средством, в результате чего машина съехала с дороги.
В аварии погибло три человека. Ещё один человек с тяжёлыми травмами был доставлен в Шамахинскую центральную районную больницу.
По факту ведётся расследование.
*** 02:07
Автомобиль перевернулся в Исмаиллинском районе, двое человек погибли, один пострадал, передает Report со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС извлекли из машины тела погибшего водителя и пассажира, а также пострадавшего пассажира, которые отправили в соответствующие структуры.
Valeh DadaşovАвтор новости