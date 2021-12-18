Стали известны личности пострадавших в ДТП в Масаллинском районе

В селе Текле Масаллинского района произошло ДТП.
В результате происшествия пострадали 6 человек. Трое из них госпитализированы в Лянкяранскую районную центральную больницу, остальные - в Джалилабадскую районную центральную больницу.
Список пострадавших:
Жительницы села Шукюрлю Джалилабадского района: Испарова Хадиджа (2008 г.р.), Испарова Замина (1972 г.р.) и Алиева Хураман (1979 г.р.);
Жители села Паликеш Астаринского района: Рюкиев Афган (1975 г.р.), Рагимов Сейаддин (1986 г.р.) и Рюкиев Маджид (1991 г.р.).
Предполагается, что причиной аварии стала туманная погода.