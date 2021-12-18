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Стали известны личности пострадавших в ДТП в Масаллинском районе

Стали известны личности пострадавших в ДТП в Масаллинском районе В селе Текле Масаллинского района произошло ДТП.
Происшествия
18 декабря 2021 г. 01:57
Стали известны личности пострадавших в ДТП в Масаллинском районе

В селе Текле Масаллинского района произошло ДТП.

Как передает южный центр Report, легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом.

В результате происшествия пострадали 6 человек. Трое из них госпитализированы в Лянкяранскую районную центральную больницу, остальные - в Джалилабадскую районную центральную больницу.

Список пострадавших:

Жительницы села Шукюрлю Джалилабадского района: Испарова Хадиджа (2008 г.р.), Испарова Замина (1972 г.р.) и Алиева Хураман (1979 г.р.);

Жители села Паликеш Астаринского района: Рюкиев Афган (1975 г.р.), Рагимов Сейаддин (1986 г.р.) и Рюкиев Маджид (1991 г.р.).

Предполагается, что причиной аварии стала туманная погода.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Masallıda yol qəzasında xəsarət alanların şəxsiyyəti məlum olub

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