Стали известны личности пострадавших в ДТП в Имишли

В Имишлинском районе произошла тяжелая авария.

В Имишлинском районе произошла тяжелая авария.

Как передает аранское бюро Report, происшествие произошло на части автомобильной дороги Билясувар – Бахрамтепе, проходящей через территорию района.

Автомобили марки «ВАЗ-2106» и «ВАЗ-2107» столкнулись. В результате ДТП скончался житель Джабраильского района Валиев Тахир Джавад оглы, 1972 года рождения.

Находящиеся в автомобилях житель Имишлинского района Аббасов Даянат Аллахверди оглы (1987 г.р.), жители Бейляганского района Мехдиев Рауф Биннят оглы (1989 г.р.) и Мамедов Эльдар Закир оглы (1980 г.р.) получили различные телесные ранения.

Д.Аббасов доставлен в Ширванскую районную центральную больницу, а другие раненые в Имишлинскую районную центральную больницу.