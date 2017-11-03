Стали известны личности пострадавших в аварии в Евлахе

Евлах. 3 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны личности двух пострадавших в результате столкновения вчера вечером автомобилей марок "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-21010" близ села Гаджиселли на 7 км автотрассы Халдан-Мингячевир.

Как передает ширванское бюро Report, это водитель автомобиля марки "ВАЗ-2106", житель Евлахского района Рустамов Эльчин Фамиль оглу 1965 г.р.. он был доставлен в Мингячевирскую городскую больницу.

В другом автомобиле пострадал Низами Азимов 1975 г.р., у него переломы ног.

По факту ведется расследование.

Напомним, что ранее сообщалось о дорожной аварии в результате столкновения двух автомобилей в Евлахском районе. По предварительным данным в результате столкновения движущихся на большой скорости автомобилей пострадали 3 человека. Сообщалось, что состояние одного из них тяжелое. Все трое были госпитализированы.

Факт расследуется.