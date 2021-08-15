О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стали известны личности погибших при ДТП в Огузе 

Стали известны личности погибших при ДТП в Огузе  В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
15 августа 2021 г. 14:00
Стали известны личности погибших при ДТП в Огузе 

В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По данным Северо-Западного бюро Report, инцидент произошел сегодня около полудня на участке автодороги Исмаиллы-Гарамарьям-Шеки, который проходит через село Керимли.

Автомобиль марки Toyota Prado с государственным регистрационным знаком 99-XS-664, двигавшийся в направлении Габалинского района, сбил выехавший ему навстречу мотоцикл марки "ИЖ". В результате водитель мотоцикла Талех Магеррамов скончался на месте, а его отец Гюндуз Магеррамов был госпитализирован в Огузскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоOğuzda qəzaya düşən ata və oğulun kimliyi məlum olub

Экслюзивные новости

Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
13 августа 2021 г. 15:34
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
13 августа 2021 г. 08:53
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
12 августа 2021 г. 17:16
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
10 августа 2021 г. 10:46
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче Карабаха
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче "Карабаха"
10 августа 2021 г. 09:54
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
7 августа 2021 г. 17:19
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
6 августа 2021 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi