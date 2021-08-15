Стали известны личности погибших при ДТП в Огузе

В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По данным Северо-Западного бюро Report, инцидент произошел сегодня около полудня на участке автодороги Исмаиллы-Гарамарьям-Шеки, который проходит через село Керимли.

Автомобиль марки Toyota Prado с государственным регистрационным знаком 99-XS-664, двигавшийся в направлении Габалинского района, сбил выехавший ему навстречу мотоцикл марки "ИЖ". В результате водитель мотоцикла Талех Магеррамов скончался на месте, а его отец Гюндуз Магеррамов был госпитализирован в Огузскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.