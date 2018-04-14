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    Стали известны личности погибшего и раненых в результате тяжелого ДТП в Евлахе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    Авария произошла на трассе Баку-Газах© Report

    Евлах. 14 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны личности погибшего и раненых в результате столкновения автомобиля марки Ford Transit с грузовиком марки "КамАЗ" в городе Евлах.

    Как сообщает западное бюро Report, тяжело пострадавший во время аварии житель Абшеронского района Эмин Ильхам оглу Мирзаев 1993 г.р. скончался по дороге в больницу.

    Еще двое - житель Абшеронского района Орхан Эльфан оглу Алвердиев 1987 г.р. и его ровесник житель Ясамальского района Илькин Тофиг оглу Юсибов с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.

    Отметим, что погибший и раненые находились в автомобиле марки Ford Transit.

    В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведется расследование.

    ***04:14

    В Евлахском районе произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, на части автотрассы Баку-Газах пролегающей через город Евлах автомобиль марки "Ford Transit" с государственным регистрационным номером "01-BM-681" столкнулся с грузовиком марки Камаз с государственным регистрационным номером "09-BC-050".

    В результате один человек скончался по дороге в медучреждение, двое других в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Устанавливаются их личности. Во время инцидента все пострадавшие были на "Ford Transit".

    По факту ведется расследование. 

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