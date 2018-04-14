Стали известны личности погибшего и раненых в результате тяжелого ДТП в Евлахе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

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Евлах. 14 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны личности погибшего и раненых в результате столкновения автомобиля марки Ford Transit с грузовиком марки "КамАЗ" в городе Евлах.

Как сообщает западное бюро Report, тяжело пострадавший во время аварии житель Абшеронского района Эмин Ильхам оглу Мирзаев 1993 г.р. скончался по дороге в больницу.

Еще двое - житель Абшеронского района Орхан Эльфан оглу Алвердиев 1987 г.р. и его ровесник житель Ясамальского района Илькин Тофиг оглу Юсибов с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Отметим, что погибший и раненые находились в автомобиле марки Ford Transit.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведется расследование.

***04:14

В Евлахском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, на части автотрассы Баку-Газах пролегающей через город Евлах автомобиль марки "Ford Transit" с государственным регистрационным номером "01-BM-681" столкнулся с грузовиком марки Камаз с государственным регистрационным номером "09-BC-050".

В результате один человек скончался по дороге в медучреждение, двое других в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Устанавливаются их личности. Во время инцидента все пострадавшие были на "Ford Transit".

По факту ведется расследование.