Стали известны имена жителей Мешали, в убийстве которых обвиняется Вагиф Хачатурян

Стали известны имена жителей села Мешали Ходжалинского района, в убийстве которых обвиняется Вагиф Хачатурян.

Стали известны имена жителей села Мешали Ходжалинского района, в убийстве которых обвиняется Вагиф Хачатурян.

Как сообщает Report, имена были обнародованы в ходе заседания суда по делу Вагифа Хачатуряна, которое проходит в административном здании Ясамальского районного суда под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

В обвинительном акте указано, что 23 декабря 1991 года около 6 часов утра Вагиф Хачатурян вместе с членами незаконных вооруженных формирований при поддержке личного состава и тяжелой техники 366-го мотострелкового полка вооруженных сил РФ, дислоцированного в городе Ханкенди, совершили нападение на село Мешали.

Они убили жителей села Гулиева Гадима (1936 г. р.), Гулиеву Рубу Гаджи гызы (1936 г. р.), Гулиева Матлаба Ганимет оглу (1903 г. р.), Новрузова Новруза Магеррам оглу (1932 г. р.), Новрузову Адилю Мухаммед гызы (1932 г. р.), Новрузову Рахилю Новруз гызы (1977 г. р.), Новрузову Рубабу Новруз гызы (1979 г. р.), Садыгова Аваза Алыш оглу (1926 г. р.), Садыгову Гончу Мамедбагыр гызы (1932 г. р.), Нурмамедова Гусейна Рза оглу (1927 г. р.), Нурмамедову Пакизу Ислам гызы (1936 г. р.), Ибадуллаева Надира Наби оглу (1969 г. р.), Аллахвердиева Видади Мусул оглу (1974 г. р.), Казымова Халила Махмуд оглу (1938 г. р.), Мехралиева Али Мурсал оглу (1963 г. р.), Гумбатова Бахлула Мусеиб оглу (1942 г. р.), Гасымова Анвара Бахадур оглу (1929 г. р.), Худаярову Сурейю Алыш гызы (1915 г. р.), сержантов полиции села Мешали Ходжалинского районного отдела полиции, исполняющих служебные обязанности - Гулиева Исмаила Ганимат оглу (1969 г. р.), Новрузова Закира Новруз оглу (1971 г. р.).