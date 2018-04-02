Стали известны имена трех из четырех женщин, сбитых в Мингячевире - ОБНОВЛЕНО

Мингячевир. 2 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны имена трех из четырех женщин, сбитых в Мингячевире.
Как сообщает ширванское бюро Report, это - Фарида Мамедали гызы Мамедова, Тамара Алсемид гызы Гарадилова и Егяна Адалят гызы Гараева.
Другая потерпевшая не обратилась в больницу из-за отсутствия тяжелых травм.
***16:38
Мингячевир. 2 апреля. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир автомобиль сбил четырех пешеходов.
Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован на проспекте Гейдара Алиева.
Находящийся в движении автомобиль марки "Mercedes" сбил четырех женщин.
Потерпевшие госпитализированы.
По факту начато расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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