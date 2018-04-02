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    Стали известны имена трех из четырех женщин, сбитых в Мингячевире - ОБНОВЛЕНО

    Потерпевшие госпитализированы

    Мингячевир. 2 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны имена трех из четырех женщин, сбитых в Мингячевире.

    Как сообщает ширванское бюро Report, это - Фарида Мамедали гызы Мамедова, Тамара Алсемид гызы Гарадилова и Егяна Адалят гызы Гараева.

    Другая потерпевшая не обратилась в больницу из-за отсутствия тяжелых травм.

    ***16:38

    Мингячевир. 2 апреля. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир автомобиль сбил четырех пешеходов.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован на проспекте Гейдара Алиева.

    Находящийся в движении автомобиль марки "Mercedes" сбил четырех женщин.

    Потерпевшие госпитализированы.

    По факту начато расследование.

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