Стали известны имена трех из четырех женщин, сбитых в Мингячевире - ОБНОВЛЕНО

Мингячевир. 2 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны имена трех из четырех женщин, сбитых в Мингячевире.

Как сообщает ширванское бюро Report, это - Фарида Мамедали гызы Мамедова, Тамара Алсемид гызы Гарадилова и Егяна Адалят гызы Гараева.

Другая потерпевшая не обратилась в больницу из-за отсутствия тяжелых травм.

***16:38

Мингячевир. 2 апреля. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир автомобиль сбил четырех пешеходов.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован на проспекте Гейдара Алиева.

Находящийся в движении автомобиль марки "Mercedes" сбил четырех женщин.

Потерпевшие госпитализированы.

По факту начато расследование.