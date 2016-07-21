Стали известны имена трех лиц, уголовные дела которых направлены в суд вместе с делом Джахангира Гаджиева

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Стали известны имена трех лиц, уголовные дела которых направлены в суд вместе с делом бывшего председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева.

Как сообщает Report, это бывшие директора центрального филиала Межбанка Ильгар Абдуллаев и Юсиф Алекберов, гендиректор ООО İnter Security, осуществляющего охрану административных зданий банка, Ибрагим Гусейнов.

Имена остальных четырех лиц не обнародованы.

Отметим, что бывший председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев и остальные 7 человек обвиняются по статьям 179.3.1, 179.3.2 (присвоение в крупном размере, организованной группой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог), 228.1 и 228.4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов) УК. Дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.