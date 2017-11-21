Стали известны имена пострадавших во время взрыва на АЗС в Лянкяране - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

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Лянкяран. 21 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших во время взрыва на автозаправочной станции в Лянкяранском районе.

Как сообщает местное бюро Report, в результате происшествия тяжелые ожоги 2-3 степени получили владелец АЗС Чингиз Губад оглу Аллахвердиев 1971 г.р. и сотрудник Абульфаз Абульфат оглу Мамедов 1991 г.р.

***15:19

Лянкяран. 21 ноября. REPORT.AZ/ На автозаправочной станции в Лянкяранском районе произошел взрыв.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Сепаради.

В результате два человека получили увечья и были доставлены в больницу. Состояние одного из раненых тяжелое. Он был помещен в реанимацию.