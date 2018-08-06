Стали известны имена пострадавших в тяжелом ДТП в Агстафе - ОБНОВЛЕНО

Агстафа. 6 августа. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

Как сообщает Западное бюро Report, инцидент произошел в селе Пойлу.

Пострадавшие – житель села Пойлу, 1989-го года рождения, Дамиров Гияс Габиль оглы; житель села Кировка, 1997-го года рождения, Алиев Гусейн Эльдар оглы и житель города Агстафа Алиев Магомед Этибар оглы.

Их состояние расценивается как удовлетворительное.

Еще двум пострадавшим была оказана амбулаторная помощь, их жизни ничего не угрожает.

***22:10

Агстафа. 5 августа. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

Как сообщает Западное бюро Report, инцидент произошел в селе Пойлу.

Автомобиль марки “ВАЗ-21099” столкнулся с другой машиной. В результате ДТП пострадали пять человек. Раненых доставили в больницу.

Их состояние расценивается как удовлетворительное.

По факту ведется расследование.