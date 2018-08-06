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    Стали известны имена пострадавших в тяжелом ДТП в Агстафе - ОБНОВЛЕНО

    Агстафа. 6 августа. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

    Как сообщает Западное бюро Report, инцидент произошел в селе Пойлу.

    Пострадавшие – житель села Пойлу, 1989-го года рождения, Дамиров Гияс Габиль оглы; житель села Кировка, 1997-го года рождения, Алиев Гусейн Эльдар оглы и житель города Агстафа Алиев Магомед Этибар оглы.

    Их состояние расценивается как удовлетворительное.

    Еще двум пострадавшим была оказана амбулаторная помощь, их жизни ничего не угрожает.

    ***22:10

    Агстафа. 5 августа. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

    Как сообщает Западное бюро Report, инцидент произошел в селе Пойлу.

    Автомобиль марки “ВАЗ-21099” столкнулся с другой машиной. В результате ДТП пострадали пять человек. Раненых доставили в больницу.

    Их состояние расценивается как удовлетворительное.

    По факту ведется расследование.

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