Стали известны имена пострадавших в тяжелом ДТП в Агстафе - ОБНОВЛЕНО

Агстафа. 6 августа. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.
Как сообщает Западное бюро Report, инцидент произошел в селе Пойлу.
Пострадавшие – житель села Пойлу, 1989-го года рождения, Дамиров Гияс Габиль оглы; житель села Кировка, 1997-го года рождения, Алиев Гусейн Эльдар оглы и житель города Агстафа Алиев Магомед Этибар оглы.
Их состояние расценивается как удовлетворительное.
Еще двум пострадавшим была оказана амбулаторная помощь, их жизни ничего не угрожает.
***22:10
Агстафа. 5 августа. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.
Как сообщает Западное бюро Report, инцидент произошел в селе Пойлу.
Автомобиль марки “ВАЗ-21099” столкнулся с другой машиной. В результате ДТП пострадали пять человек. Раненых доставили в больницу.
Их состояние расценивается как удовлетворительное.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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