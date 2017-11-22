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    Стали известны имена пострадавших в результате падения автомобиля в канал в Евлахе - ОБНОВЛЕНО

    Они ехали из Баку в Агдам на свадьбу

    Евлах. 22 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в результате падения автомобиля в канал в Евлахском районе.

    Как сообщает западное бюро Report, водитель автомобиля марки Hyundai на территории района потерял управление, в результате чего автомобиль съехал с дороги и упал в канал.

    В результате аварии получили различные телесные повреждения жители города Баку Эльяна Аслан гызы Мирзаева 1989 г.р., Гёйчек Байрам гызы Гурбанова 1967 г.р. и Аслан Бахлул оглу Асадов 1965 г.р. Все трое пострадавших были доставлены в больницу.

    Они ехали из Баку в Агдам на свадьбу. Во время происшествия на территории района преобладал сильный ветер, который, по предварительным предположениям, и стал причиной аварии.

    По факту ведется расследование.

    ***9:12

    В Евлахском районе автомобиль марки Hyundai в результате аварии упал в канал на обочине дороги.

    Как сообщает Report, информация об этом поступила в Центр управления в кризисных ситуациях.

    На место происшествия были привлечены спасатели Карабахского регионального центра, которые извлекли троих человек, оставшихся в автомобиле в беспомощном состоянии, и передали их соответствующим службам. 

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