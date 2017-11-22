Стали известны имена пострадавших в результате падения автомобиля в канал в Евлахе - ОБНОВЛЕНО

Евлах. 22 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в результате падения автомобиля в канал в Евлахском районе.

Как сообщает западное бюро Report, водитель автомобиля марки Hyundai на территории района потерял управление, в результате чего автомобиль съехал с дороги и упал в канал.

В результате аварии получили различные телесные повреждения жители города Баку Эльяна Аслан гызы Мирзаева 1989 г.р., Гёйчек Байрам гызы Гурбанова 1967 г.р. и Аслан Бахлул оглу Асадов 1965 г.р. Все трое пострадавших были доставлены в больницу.

Они ехали из Баку в Агдам на свадьбу. Во время происшествия на территории района преобладал сильный ветер, который, по предварительным предположениям, и стал причиной аварии.

По факту ведется расследование.

***9:12

В Евлахском районе автомобиль марки Hyundai в результате аварии упал в канал на обочине дороги.

Как сообщает Report, информация об этом поступила в Центр управления в кризисных ситуациях.

На место происшествия были привлечены спасатели Карабахского регионального центра, которые извлекли троих человек, оставшихся в автомобиле в беспомощном состоянии, и передали их соответствующим службам.