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    Стали известны имена пострадавших в результате ДТП в Уджаре - ОБНОВЛЕНО

    © Report

    Уджар. 24 августа. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в результате ДТП в Уджарском районе.

    Как сообщает ширванское бюро Report, это - Габиба Фахраддин гызы Махмудова 1989 г.р., Кянан Фахраддин оглу Махмудов 1994 г.р. и Нахайят Азер гызы Сулейманова 2017 г.р.

    На данный момент они проходят лечение в Уджарской центральной районной больнице.

    Кроме того, Турана Фахраддин гызы Махмудова 1995 г.р. и малолетний ребенок отделались легкими травмами. Им оказана первая медицинская помощь.

    *** 14:25

    Уджар. 24 августа. REPORT.AZ/ В Уджарском районе произошло ДТП. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через Уджарский район отрезке автомобильной дороги Баку-Газах. 

    Вышедший из-под управления автомобиль марки Hyundai Santa Fe вылетел на обочину дороги и перевернулся. В результате ДТП пострадали четыре человека, двое из которых дети. Состояние троих тяжелое. По этой причине они были помещены в хирургическое отделение Уджарской центральной районной больницы. Одному ребенку оказана амбулаторная помощь. 

    По факту ведется расследование. 

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