Стали известны имена пострадавших в результате ДТП в Уджаре - ОБНОВЛЕНО

Уджар. 24 августа. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в результате ДТП в Уджарском районе.
Как сообщает ширванское бюро Report, это - Габиба Фахраддин гызы Махмудова 1989 г.р., Кянан Фахраддин оглу Махмудов 1994 г.р. и Нахайят Азер гызы Сулейманова 2017 г.р.
На данный момент они проходят лечение в Уджарской центральной районной больнице.
Кроме того, Турана Фахраддин гызы Махмудова 1995 г.р. и малолетний ребенок отделались легкими травмами. Им оказана первая медицинская помощь.
*** 14:25
Уджар. 24 августа. REPORT.AZ/ В Уджарском районе произошло ДТП.
Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через Уджарский район отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.
Вышедший из-под управления автомобиль марки Hyundai Santa Fe вылетел на обочину дороги и перевернулся. В результате ДТП пострадали четыре человека, двое из которых дети. Состояние троих тяжелое. По этой причине они были помещены в хирургическое отделение Уджарской центральной районной больницы. Одному ребенку оказана амбулаторная помощь.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости