Стали известны имена пострадавших в результате ДТП в Уджаре - ОБНОВЛЕНО

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Уджар. 24 августа. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в результате ДТП в Уджарском районе.

Как сообщает ширванское бюро Report, это - Габиба Фахраддин гызы Махмудова 1989 г.р., Кянан Фахраддин оглу Махмудов 1994 г.р. и Нахайят Азер гызы Сулейманова 2017 г.р.

На данный момент они проходят лечение в Уджарской центральной районной больнице.

Кроме того, Турана Фахраддин гызы Махмудова 1995 г.р. и малолетний ребенок отделались легкими травмами. Им оказана первая медицинская помощь.

*** 14:25

Уджар. 24 августа. REPORT.AZ/ В Уджарском районе произошло ДТП.

Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через Уджарский район отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.

Вышедший из-под управления автомобиль марки Hyundai Santa Fe вылетел на обочину дороги и перевернулся. В результате ДТП пострадали четыре человека, двое из которых дети. Состояние троих тяжелое. По этой причине они были помещены в хирургическое отделение Уджарской центральной районной больницы. Одному ребенку оказана амбулаторная помощь.

По факту ведется расследование.